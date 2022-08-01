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Первые 10 кафе и ресторанов зарегистрировались на фестиваль "Уха-Царица" в Тобольске

Общество, 17:03 23 августа 2022

сообщество организаторов фестиваля | Фото: сообщество организаторов фестиваля

Первые 10 кафе и ресторанов отправили заявки на участие в гастрономическом конкурсе "Уха-Царица" в Тобольске на 22 августа. Фестиваль будет идти с 27 августа по 11 сентября, сообщают организаторы.

Зарегистрировались кафе "Бахетле", Miami, "Анталия", рестораны SoupRamen "Корнильев", "Марк и Лев", трактирный дом "Ильинский", кофейня "Дворцовая" и бар "Континенталь". В заведениях объявят рыбные недели, введут специальное рыбное меню, в котором будет уха. Оценивать блюда будет независимая судейская экспертная группа, которая выберет победителя.

Напомним, в этом году традиционный гастрономический фестиваль пройдет совместно с Тобольским полумарафоном, также откроется праздничная ярмарка, а для желающих улучшить кулинарное мастерство в ресторанах и кафе проведут мастер-классы.

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# гастрономический фестиваль , кафе , рестораны , Уха-царица

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