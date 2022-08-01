Определен пул из 60 участников конкурса "Тюменская марка-2022"

| Фото: marka72.tyumen-city.ru | Фото: marka72.tyumen-city.ru

Определен пул из 60 участников двадцатого конкурса "Тюменская марка-2022" в Тюмени. Впервые в истории конкурса состав сформирован в столь короткий срок – это в очередной раз доказывает его популярность среди предпринимателей и самозанятых, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

С первого дня регистрации претенденты проявляли активность и стремились как можно раньше подать заявку, говорится в сообщении. Впрочем, у участников еще есть время – до 2 сентября они могут отозвать заявку. В таком случае новым участником становится претендент, следующий по порядку очередности подачи заявки и соответствующий условиям конкурса.

Напомним, что "Тюменская марка-2022" пройдет в три этапа, включая геймификацию – конкурсанты будут выполнять различные задания, в том числе пройдут тест на знание истории и покажут навыки работы с социальными сетями. А на выставке в зале "Тюменской ярмарки" на ул. Севастопольской в Тюмени, экспозиции предпринимателей оценит конкурсное жюри. Горожане смогут приобрести понравившиеся товары конкурсантов. Ожидается, что экспозицию посетят первые лица города и региона, иностранные делегации.