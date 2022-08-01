Тюменский музей Словцова проводит обзорные экскурсии по живописи и скульптурам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Обзорную экскурсию "Как отличить искусство" проведут сотрудники музейного комплекса им. Словцова 27 августа, начало в 18 часов.

"В ходе экскурсии участники не только познакомятся с действующими выставочными проектами, но и узнают о возможностях современного музея. Зрители смогут увидеть подлинные полотна живописцев с мировым именем: Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Поленова и многих других, – а также скульптуры Евгения Лансере, Петра Клодта, Евгения Вучетича на самых ярких выставках: "Шедевры художественной коллекции" и "Романтика соцреализма"", - говорят организаторы.

Для школьников и студентов оплата только за экскурсию при предъявлении подтверждающего документа, а для молодежи от 18 до 22 лет необходимо дополнительно приобрести комплексный билет.

Стоимость: от 110 рублей. Купить билет по можно "Пушкинской карте".