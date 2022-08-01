В Тобольске досрочное голосование по выборам депутатов начнется с 31 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочное голосование по дополнительным выборам депутатов Тобольской городской думы VII созыва по одномандатным округам №12, №23 начнется с 31 августа. Завершится 10 сентября, накануне единого дня выборов.

Принять участие в досрочном голосовании могут только те, кто в единый день выборов будет отсутствовать по месту жительства, не сможет прибыть на участок, на котором включен в список. По информации администрации города, избирательные участки на период досрочного голосования открыты в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные и праздничные дни – с 10 до 14 часов.

Заявление от тех, кто по уважительной причине не сможет прибыть в день голосования на участок и желает участвовать в выборах на дому, принимают с 1 сентября и до 14 часов 11 сентября.

Вопросы можно направлять в территориальную избирательную комиссию Тобольска по телефону 24-66-61.