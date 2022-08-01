В форуме "Эстафета доблести" в Ишиме приняли участие более 100 ветеранов

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Ветеранские делегации Ишима, Ишимского района и Голышмановского городского округа приняли участие в I форуме "Эстафета доблести Тюменской области". Мероприятие в Ишиме посетили более 100 ветеранов, сообщает информационный центр правительства региона.

На форуме обменялись опытом представители ветеранских организаций, были награждены участники конкурса "В единстве наша сила". Заслуженный работник культуры РФ Наталья Тереб прочла лекцию, посвященную истории подвига Тюменской области в годы войны.

Форум "Эстафета доблести Тюменской области" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.