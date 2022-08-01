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Несколько тюменцев узнали об онкологии на диспансеризации

Общество, 09:07 27 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четверо тюменцев узнали об онкологии во время диспансеризации, сообщает пресс-служба городской поликлиники №17. С начала 2022 года диспансеризацию прошли 16 тыс. 213 пациентов поликлиники, из них у почти 15 тыс. либо подтвержден диагноз из перечня хронических неинфекционных заболеваний, либо установлен впервые.

Впервые узнали о своем заболевании благодаря диспансеризации в этом году 954 человека, в том числе 645 женщин младше 54 и мужчин младше 59 лет. У шести человек выявлены злокачественные новообразования – из них четверо - люди трудоспособного возраста.

Среди 91 человека с выявленным диабетом 36 – люди трудоспособного возраста. Они смогут вовремя начать терапию, а значит, исключить тяжелые осложнения болезни. 130 человек впервые узнали о проблемах с сердцем и сосудами.

Диспансеризация и профосмотры остаются одними из самых эффективных методов выявления заболеваний на ранних стадиях. Тюменские врачи настойчиво рекомендуют землякам своевременно проходить такие обследования.

"В поликлинике проводится ежегодная диспансеризация, в том числе углубленная. На первом этапе измеряют насыщение крови кислородом в покое, оценивают состояние дыхательной системы, исследуют функции внешнего дыхания. Предусмотрен анализ крови. Может быть назначен тест с ходьбой, определение концентрации маркера тромбообразования, рентген грудной клетки", - рассказала завотделением профилактики Любовь Путрова.

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# диспансеризация

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