В тюменском центре "Родник" для реабилитации детей применяют механотерапию

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Аппараты механотерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья применяют в тюменском реабилитационном центре "Родник".

Они помогают пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Центр использует механотерапевтическое устройство "ОРМЕД-релакс". Это установка для вибрационно-теплового роликового массажа. Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Ролики массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга.

Происходит выпрямление и растяжение позвоночника, устраняются мышечный спазм, защемления сосудисто-нервного пучка, восстанавливается нормальная мобильность позвонков и многое другое.

Оборудование подходит для детей разного возраста.