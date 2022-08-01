В тюменском центре "Родник" для реабилитации детей применяют механотерапию
Аппараты механотерапии для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья применяют в тюменском реабилитационном центре "Родник".
Они помогают пациенту пассивно и очень точно совершать движения, которые он не смог бы выполнить собственными силами, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Центр использует механотерапевтическое устройство "ОРМЕД-релакс". Это установка для вибрационно-теплового роликового массажа. Профессиональное физиотерапевтическое оборудование, созданное для лечения и профилактики заболеваний позвоночника. Ролики массируют мышцы вдоль позвоночника, расслабляя их, заставляя позвонки отодвигаться друг от друга.
Происходит выпрямление и растяжение позвоночника, устраняются мышечный спазм, защемления сосудисто-нервного пучка, восстанавливается нормальная мобильность позвонков и многое другое.
Оборудование подходит для детей разного возраста.