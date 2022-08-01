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Тюменцам расскажут, как преодолевать барьеры в общении

Общество, 17:41 28 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как преодолевать барьеры в общении, расскажут тюменцам на мастер-классе в "Точке кипения" 2 сентября с 16 до 17 часов. Кроме теории будет практика, где разберут устные и письменные кейсы, сообщают организаторы.

Спикером станет аспирант ТИУ Светлана Крюкова. Спикер с отличием окончила курс РАНХиГС "Цифровая трансформация". Провела более 20 курсов на тему управления и коммуникаций, маркетинга и PR.

Регистрация доступна по ссылке.

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# мастер-класс , общение , Точка кипения

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