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Для первокурсников ТюмГУ в День знаний выступит рэп-исполнитель Konfuz

Общество, 11:05 29 августа 2022

сообщество "Молодёжка ТюмГУ" (архив)) | Фото: сообщество "Молодёжка ТюмГУ" (архив))

Рэп-исполнитель Konfuz выступит для 3 тысяч первокурсников ТюмГУ в Ледовом дворце 1 сентября. Концерт бесплатный, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Вчерашних школьников поздравит ректор учебного заведения Иван Романчук, а также лучшие творческие коллективы университета. Вход по пригласительным билетам. Его можно получить 30 и 31 августа в Едином деканате по адресу ул. Семакова, 18.

Подробности в группе ТюмГУ.

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# День знаний , первокурсники , ТюмГУ

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