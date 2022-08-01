Для первокурсников ТюмГУ в День знаний выступит рэп-исполнитель Konfuz

| Фото: сообщество "Молодёжка ТюмГУ" (архив)) | Фото: сообщество "Молодёжка ТюмГУ" (архив))

Рэп-исполнитель Konfuz выступит для 3 тысяч первокурсников ТюмГУ в Ледовом дворце 1 сентября. Концерт бесплатный, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Вчерашних школьников поздравит ректор учебного заведения Иван Романчук, а также лучшие творческие коллективы университета. Вход по пригласительным билетам. Его можно получить 30 и 31 августа в Едином деканате по адресу ул. Семакова, 18.

Подробности в группе ТюмГУ.