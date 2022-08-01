День знаний в Тюменской области пройдет в традиционном формате

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

День знаний в Тюменской области пройдет в традиционном формате: линейки, классные часы, экскурсии. При этом торжественные линейки рекомендовано провести на открытом воздухе, сообщает региональный инфоцентр.

Каких-либо ограничений по организации праздника нет. Все будет зависеть от эпидобстановки по коронавирусу, отметили в региональном департаменте образования и науки.

Напомним, в новый учебный год за парты сядут 243 тыс. школьников. В 1 класс придут 26 тыс. 533 человека, в 11 – 11 тыс. 199 школьников.