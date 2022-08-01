Гимназия ТюмГУ вошла в Топ-20 лучших школ УФО

| Фото: Гимназия ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Гимназия ТюмГУ во ВКонтакте

Гимназия ТюмГУ вошла в Топ-20 лучших школ УФО, расположилась на шестом месте. Таковы итоги ежегодного исследования, который подготовило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

По информации управления стратегических коммуникаций ТюмГУ, при этом в рейтинге по Тюменской области гимназия находится на 1 месте, вторая строчка - Физико-математическая школа Тюменской области, на третьей – гимназия № 16 Тюмени.

В общенациональном списке Топ-300 лучших школ России гимназия занимает 89 позицию.

Рейтинги отражают абсолютное количество выпускников школ, которые поступили в университеты, входящие в Топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2020 или в 2021 году.

Напомним, ежегодно гимназисты ТюмГУ становятся победителями статусных олимпиад, получателями стипендии главы города. Более десятка учащихся каждый год сдают ЕГЭ на 100 баллов, а средний балл за экзамены по русскому языку и математике в гимназии больше, чем по России.

"Гимназия изначально ориентирована на обеспечение качественного, современного образования, позволяющего выпускникам не только поступать в ведущие вузы России, но и результативно учиться в них, самостоятельно выстраивая траектории карьерного роста в выбранной специальности. Свежий рейтинг еще раз подтверждает, что гимназия ТюмГУ успешно справляется с этой задачей и является крупнейшим центром подготовки интеллектуальной элиты тюменского макрорегиона и страны в целом", - комментирует ректор ТюмГУ Иван Романчук.