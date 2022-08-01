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Двое тюменцев на даче изнасиловали женщину-инвалида

Происшествия, 17:08 29 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 26 октября Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу двоих жителей города, подозреваемых в групповом изнасиловании, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов обвинения, 25 августа один из мужчин привез свою 40-летнюю знакомую, инвалида третьей группы, в одно из садоводческих обществ, в дом своего ранее судимого приятеля.

Ночью они избили и изнасиловали гостью, потерпевшая сумела сбежать и спряталась в бане соседнего участка. Утром ее обнаружил хозяин и вызвал скорую помощь и полицию. Насильников задержали.

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# изнасилование

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