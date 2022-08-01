Пьяного водителя скутера без прав задержали инспекторы ДПС в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяного водителя скутера задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД вблизи микрорайона Молодежный в Тюмени. Мужчина управлял транспортом без водительских прав, сообщает пресс-служба ведомства.

34-летний мужчина отдыхал на даче в Тюменском районе. На скутере он ехал в магазин, чтобы купить очередную партию спиртного. Водителю грозит до 15 суток административного ареста или штраф 30 тысяч рублей, транспорт эвакуирован на спецстоянку.

Всего за выходные дни, 27 и 28 сентября, в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от участия в дорожном движении 58 пьяных водителей.