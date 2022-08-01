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Подозреваемый в домогательствах к несовершеннолетнему из Омутинского района останется под стражей до 18 сентября

Происшествия, 13:57 30 августа 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

До 18 сентября Омутинский районный суд оставил под стражей местного жителя, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как отмечают в суде, в представленных материалах нет сведений о том, что по состоянию здоровья обвиняемый не может содержаться в условиях следственного изолятора.

Кроме того, в материалах дела имеется справка областной больницы № 11 о том, что у подсудимого отсутствуют хронические заболевания, препятствующие содержанию в СИЗО.

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