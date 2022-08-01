Теплую одежду и привет от тюменских бабушек передадут детям Краснодонщины

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

30 комплектов теплой одежды связали бабушки волонтерского центра союза ветеранов Ямала "БлагоДарим" для детей Краснодона и Краснодонского района в рамках акции "Бабушкина забота", организованной "Единой Россией", сообщает пресс-служба тюменского отделения партии.

Ветераны вложили в каждую посылку, помимо уютных вязаных вещей, открытку с добрыми пожеланиями: "Мне хочется подарить подарок, сделанный своими руками" и "Бабушка из Тюмени шлет тебе привет".

"Для костюмов мы использовали лучшую пряжу, потому что они предназначены для детей от года до пяти лет", - рассказала руководитель центра Галина Мерлушкина.

За время акции серебряные волонтеры "БлагоДарим" отправили уже 100 комплектов одежды в Донбасс.

К акции подключились ветеранские организации со всей Тюменской области. Ее цель - обеспечить теплыми вязаными изделиями детей и одиноких пожилых людей из ЛДНР.