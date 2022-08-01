  • 31 августа 202231.08.2022среда
  • USD60,3677
    EUR60,5752
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

56 человек тушили условный пожар на подземном паркинге в центре Тюмени

Общество, 11:54 31 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 единиц техники и 56 человек приняли участие в учебной тренировке по тушению пожара на многоуровневой парковке площади 400-летия Тюмени. Учения на объекте прошли в Тюменской области впервые.

По легенде учений пожар возник в результате короткого замыкания в одном из автомобилей. На заполненном "дымом" минус втором этаже парковки остались три человека. Спасатели нашли их, вывели на улицу и передали медикам. Затем поступила информация о пострадавшем пожарном, который также был спасен.

После того как был ликвидирован "пожар", для устранения сильного задымления спасатели применили специальную тактическую вентиляцию - дымососы, с помощью которых театральный дым "выгнали" из помещений подземного паркинга.

Как отметил руководивший учениями начальник службы пожаротушения МЧС по Тюменской области Сергей Старосветов, подобные тренировки актуальны, поскольку в растущем городе увеличивается количество сложных объектов.

"Подземные парковки отличаются сложной планировкой, большим объемом внутренних помещений, а также почти невозможно определить точное количество людей, находящихся внутри, - рассказал он. - Также мы отработали использование тактической вентиляции, переместив дым на улицу. Гарнизон справился со всеми поставленными задачами, люди были спасены".

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , парковка , площадь 400-летия Тюмени , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 31.08.2022В Тюменской области 890 должников по алиментам объявлены в розыск
12:40 31.08.2022Водонапорной башне в Тюмени вернут оконные проемы во весь рост
12:17 31.08.2022Из Тюменской области направлена новая партия гуманитарной помощи Донбассу
11:54 31.08.202256 человек тушили условный пожар на подземном паркинге в центре Тюмени