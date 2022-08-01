56 человек тушили условный пожар на подземном паркинге в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 единиц техники и 56 человек приняли участие в учебной тренировке по тушению пожара на многоуровневой парковке площади 400-летия Тюмени. Учения на объекте прошли в Тюменской области впервые.

По легенде учений пожар возник в результате короткого замыкания в одном из автомобилей. На заполненном "дымом" минус втором этаже парковки остались три человека. Спасатели нашли их, вывели на улицу и передали медикам. Затем поступила информация о пострадавшем пожарном, который также был спасен.

После того как был ликвидирован "пожар", для устранения сильного задымления спасатели применили специальную тактическую вентиляцию - дымососы, с помощью которых театральный дым "выгнали" из помещений подземного паркинга.

Как отметил руководивший учениями начальник службы пожаротушения МЧС по Тюменской области Сергей Старосветов, подобные тренировки актуальны, поскольку в растущем городе увеличивается количество сложных объектов.

"Подземные парковки отличаются сложной планировкой, большим объемом внутренних помещений, а также почти невозможно определить точное количество людей, находящихся внутри, - рассказал он. - Также мы отработали использование тактической вентиляции, переместив дым на улицу. Гарнизон справился со всеми поставленными задачами, люди были спасены".

Николай Ступников