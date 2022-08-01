Команда "РН-Уватнефтегаз" стала победителем Летней спартакиады "Роснефти"

| Фото: "РН-Уватнефтегаз" | Фото: "РН-Уватнефтегаз"

Команда "РН-Уватнефтегаз" стала победителем XVII Летних спортивных игр компании "Роснефть" в Тюмени. На протяжении трех дней между 400 спортсменами из 10 команд было разыграно более 60 комплектов медалей по 10 видам спорта. Во всех хозяева площадки завоевали золото.

Серебряным призером стала команда из Якутии "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", а бронзовым - спортсмены из Тюменского нефтяного научного центра.

В каждом виде спорта шла серьезная борьба за первенство. Однако в спорте есть правило – побеждает сильнейший. И на пути к пьедесталу и рекордам у каждого спортсмена свои секреты.

"Интенсивные тренировки и подготовка к соревнованиям дали такой высокий результат. Мы отлично сыгрались с командой и понимали на площадке друг друга с одного взгляда или жеста. Очень доволен нашей победой! И хочу отметить организацию всего мероприятия на высшем уровне", - уверен, главный специалист отдела интенсификации добычи "РН-Уватнефтегаз" Рустам Садыков.

По итогам соревнований он признан лучшим защитником команды, которая заняла первое место в баскетболе.

Впрочем, на некоторых площадках приходилось конкурировать даже не столько с соперниками из других команд, особенно когда счет шел на доли секунды. Так, в легкой атлетике в личном первенстве по бегу на дистанцию в 500 метров первое и второе места заняли спортсменки "РН-Уватнефтегаза" - специалист по учету рабочего времени ЦЭЭО Полина Маслакова и главный специалист отдела по закупке производственных услуг Олеся Повышева.

Несмотря на то, что для Олеси Повышевой это уже не первые игры, выступать за команду на соревнованиях для нее всегда волнительно.

"В эстафете ты - часть команды, и от тебя зависит общий результат. В предварительных забегах была интрига, так как составы команд каждый год меняются и сложно оценить соперника. Но после первого дня соревнований, мы уже бежали с уверенностью, что принесем еще один комплект золотых медалей в общую копилку", - рассказала главный специалист отдела по закупке производственных услуг.

Легкоатлеты "РН-Уватнефтегаза" пришли к финишу первыми в эстафетах – 4 на 100 м у женщин и 4 на 400 м у мужчин. А в бильярде не было равных первому заместителю генерального директора по производству Петру Василенко. В силовом двоеборье также первое место в командном зачете и есть личные рекорды: в толкании ядра золото завоевал мастер по добыче нефти, газа и конденсата УНП-2 Евгений Козлятин. В гиревом спорте в весовой категории до 90 кг первое место занял главный специалист отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, ВК и КК Константин Бакум.

Безоговорочными победителями оказались сотрудники предприятия и в самом зрелищном виде спорта, который по традиции завершал соревновательные дни, - перетягивании каната.

Отметим, что зональный тур Летних спортивных игр "РН-Уватнефтегаз" принимало уже в седьмой раз на спортивных площадках областного центра. Компания "Роснефть" поддерживает занятия спортом и стремление сотрудников к ведению здорового образа жизни - на месторождениях строятся спортивные залы, нефтяники участвуют в соревнованиях регионального и федерального масштаба. Содействие развитию спорта в регионах присутствия - одно из основных направлений благотворительной деятельности компании.

Оксана Корнеенкова