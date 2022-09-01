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Аспирант ТюмГУ пройдет стажировку по биологическим угрозам в Бразилии

Общество, 10:24 01 сентября 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Младший научный сотрудник Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Николай Анисимов получил стипендию президента России для обучения в Бразилии. Стажировка пройдет в Федеральном университете Минас-Жерайс города Белу-Оризонти, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Николай Анисимов - аспирант профиля "Паразитология" на кафедре зоологии и эволюционной экологии животных, работает над диссертацией "Иксодовые клещи как резервуар и вектор транмиссивных заболеваний человека и животных".

На стажировке он будет изучать новейшие методы в области изучения биологических угроз со стороны летучих мышей и клещей, в первую очередь иксодовых клещей как переносчиков возбудителей опасных заболеваний человека и животных. Планируется освоить целый ряд новейших методов молекулярно-биологического анализа и генетических технологий для анализа паразитарных систем, включающих клещей и позвоночных животных.

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# клещи , наука , ТюмГУ

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