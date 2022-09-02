В выходные в Тюмени будет прохладно и ветрено

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прохладная и ветреная погода ожидается в Тюмени в выходные, 3 и 4 сентября.

По данным центра Фобос, 3 сентября днем максимальная температура воздуха составит плюс 18 градусов, к вечеру похолодает до плюс 11, ночью – до плюс 7. Синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный западный ветер с порывами до 9 метров в секунду.

4 сентября в дневные часы воздух прогреется до плюс 14 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 9. Ожидается малооблачная погода и западный ветер со скоростью 5 метров в секунду.

Прохладным будет и начало следующей недели. 5 сентября воздух в Тюмени прогреется до плюс 16 градусов, а 6 и 7 сентября дневная температура воздуха не превысит плюс 11 градусов.

Любовь Голышева