Улицу Березняковскую в Тюмени отремонтируют до конца 2022 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт улицы Березняковской протяженностью 7 км и строительство почти 1 км новых дорог завершится в 2022 году в жилом районе Березняковский в Тюмени. Работы ведутся в соответствии с графиком и уже подходят к завершению, рассказал директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин.

Он отметил, что ремонт улицы Березняковской проходит в два этапа – часть дороги обновили в 2021 году, оставшиеся 3,5 км завершат в 2022-м.

"В связи с тем, что дорога находится на болотистой местности, она пришла в негодность. Улица Березняковская охватывает шесть садоводческих обществ и заканчивается у СНТ "Лаванда". После ремонта по ней продолжит ходить общественный транспорт, для этого здесь обустроят остановочные комплексы и заездные карманы", - рассказал он.

Также в Березняковском завершается строительство улиц Лангепасская и Нефтеюганская. Их общая протяженность составляет почти 1 км, ширина дороги – шесть метров. Здесь уже уложен асфальт, сделаны тротуары шириной от полутора до двух метров. В течение двух недель подрядчик выполнит горизонтальную разметку, поставит дорожные знаки и спрофилирует каналы для водоотвода.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В соседнем районе Казарово также ведется строительство и ремонт дорог. В октябре новые дороги появятся на улицах Сазонова и Новопашина. Вдоль улицы Алексеева, которую ремонтировали в 2021 году, появятся новые тротуары. Новое асфальтовое покрытие в ближайшее время появится и на улице Рощевского протяженностью 750 метров. Здесь также предусмотрена система водоотведения, съезды к земельным участкам, тротуары и освещение.

Любовь Голышева