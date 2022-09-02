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Тюменцев со взрвывчаткой задержали у ТЭЦ-2

Происшествия, 15:28 02 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подорвать самодельное взрывное устройство массой более 300 гр в районе ТЭЦ-2 двум безработным тюменцам помешали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, взрывчатки и два детонатора изъяты, сообщает пресс-служба судебной системы региона.

Как было установлено, жители Тюмени 24 и 25 лет в домашних условиях изготовили самодельное взрывчатое вещество. Вечером 31 августа они направились в лесополосу в поисках подходящего для взрыва места, но их задержала полиция.

По постановлению суда тюменцы будут находиться под стражей по 29 октября.

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# взрывное устройство , уголовное дело

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