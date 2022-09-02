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В тюменских школах пройдут уроки безопасности

Общество, 18:23 02 сентября 2022

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Тюменским школьникам расскажут о подвиге Героя России, сотрудника тюменского СОБР Тимура Мухутдинова, погибшего защищая сослуживцев и мирных граждан от террористической атаки. Тематические встречи, уроки безопасности и другие мероприятия в рамках всероссийской акции "Вместе против террора" пройдут 3 сентября в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области, с участием кадет специализированных профильных групп ведомства и ветеранов боевых действий, ветеранов спецназа и разведки встретятся со школьниками.

Им будут продемонстрированы видеоматериалы о трагических событиях в школе № 1 города Беслана, случившихся в 2004 году. Детям будут розданы памятки по антитеррористической безопасности – правила поведения при террористической угрозе.

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# безопасность , Росгвардия , школа

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