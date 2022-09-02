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Денис Спицов вручил 25 заводоуковским школьникам знаки ГТО

Спорт, 17:12 02 сентября 2022

департамента физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области

Зарядку для заводоуковских школьников провел в первый день учебного года Денис Спицов. 25 ребятам олимпийский чемпион вручил знаки ГТО, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

К утренней зарядке с титулованным спортсменом присоединились 150 учащихся городской школы № 3, воспитанники ДЮСШ, родители, а также активные жители Заводоуковского городского округа.

департамента физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области

"Мне приятно встречаться с ребятами и проводить совместные зарядки. Я говорю им, что активность – это отличная альтернатива проведению свободного времени с гаджетами", - рассказал Денис Спицов.

департамента физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области

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# Денис Спицов , зарядка

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