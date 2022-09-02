Денис Спицов вручил 25 заводоуковским школьникам знаки ГТО

| Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области

Зарядку для заводоуковских школьников провел в первый день учебного года Денис Спицов. 25 ребятам олимпийский чемпион вручил знаки ГТО, сообщает департамент физической культуры и спорта Тюменской области.

К утренней зарядке с титулованным спортсменом присоединились 150 учащихся городской школы № 3, воспитанники ДЮСШ, родители, а также активные жители Заводоуковского городского округа.

| Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области | Фото: департамента физической культуры и спорта Тюменской области

"Мне приятно встречаться с ребятами и проводить совместные зарядки. Я говорю им, что активность – это отличная альтернатива проведению свободного времени с гаджетами", - рассказал Денис Спицов.