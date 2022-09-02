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Дожди и грозы обещают тюменцам 3 сентября

Общество, 18:34 02 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 3 сентября, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем в юго-восточных районах возможен град, ветер южный с переходом на западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы местами ночью 15-18 м/с, днем - 16-21 м/с.

Температура ночью - плюс 10-15, местами - до плюс 20, днем - до плюс 17-22, местами - до плюс 25-30.

Жителям Тюменской области напоминают, что в случае экстренных ситуаций нужно звонить по единому телефону 112.

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