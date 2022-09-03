14 пьяных водителей задержали в ночь на 3 сентября инспекторы ДПС в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

14 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, отстранили от участия в дорожном движении инспекторы ДПС в Тюменской области в ночь на 3 сентября.

42-летняя жительница с. Окунево Бердюжского района была задержана за рулем "Лада Калина". Показания алкотестера - 0, 41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пила пиво с подругой и решила довезти ее до дома.

На ул. Маркса в с. Армизонское автоинспекторы остановили ВАЗ2101. За рулем был 31-летний нетрезвый селянин. Водительских прав у него нет. Он употреблял алкоголь в баре, и знакомая попросила свозить ее за сигаретами.

На обоих водителей составлены административные материалы за пьяную езду.