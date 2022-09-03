Горячая линия здравоохранения Тюменской области принимает обращения жителей региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия департамента здравоохранения Тюменской области принимает, фиксирует и

обрабатывает устные обращения жителей региона. Время обработки обращения – 24 часа с момента поступления заявки, но на вопросы информационного характера операторы отвечают сразу.

Времени для разбора требуют жалобы и предложения, чаще всего они затрагивают персональные данные, и если обратившийся готов их предоставить, операторы совместно с медицинской организацией прорабатывают решение ситуации.

Горячая линия работает по телефонам: 8-800-250-3091 и 8 (3452) 68-45-65 (часы работы: с понедельника по четверг – с 8 до 20 часов, в пятницу – с 8 до 19 часов).

На самые часто задаваемые вопросы можно найти ответ на портале МЕДИНФО

72 в разделе "Горячие вопросы", пройдя по ссылке. Узнать, какая сегодня дежурит больница, можно также по номеру 03 (или 103 - с мобильного телефона).