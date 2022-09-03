Тюменцы вынесли из общежития стиральную машинку и холодильник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Похитителей бытовой техники полицейские задержали в одном из комиссионных магазинов Тюмени при попытке продать похищенное из общежития имущество. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД.

Как установили сотрудники полиции, двое ранее судимых тюменцев выпивали на общей кухне в общежитии по ул. Мельникайте. Они обнаружили спрятанный ключ от одной из комнат, проникли в помещение и забрали холодильник и стиральную машину.

Вызвав грузовое такси, похитители отправились в комиссионный магазин. Вырученные деньги они планировали потратить на приобретение алкоголя, сумма ущерба составила 26 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Стиральная машинка и холодильник будут возвращены владельцам.