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Тюменские госавтоинспекторы подвели итоги операции "Нетрезвый водитель"

Происшествия, 11:13 04 сентября 2022

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области

21 водитель в состоянии опьянения отстранен от участия в дорожном движении сотрудниками ГИБДД в Тюменской области 3 сентября, еще 15 - в ночь на 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Ялуторовске на ул. К.Либкнехта у одного из кафе была остановлена "Тойота". 30-летний водитель был пьян, права управления транспортом не имеет, показания алкотестера составили 1,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Рассказал, что пил дома пиво, разбавил рюмкой водки, когда позвонили друзья и попросили отвезти их в кафе. По дороге автомобиль остановили. Ранее молодой человек задерживался пьяным за рулем. Теперь он подлежит уголовной ответственности за пьяное вождение.

В селе Армизонском 30-летний гражданин задержан на автомобиле "Фольксваген", которым он управлял в состоянии опьянения. Показания алкотестера - 0,60 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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