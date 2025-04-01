В Тюмени горела квартира на ул. Красина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Из-за неосторожного обращения с огнем загорелся балкон в квартире на ул. Красина в Тюмени 21 апреля. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 2 кв. м, сообщает Главное управление МЧС по Тюменской области.

Помимо этого, в регионе зафиксировали возгорания трех хозяйственных построек. Первая загорелась в СНТ "Якорь" Тюмени из-за короткого замыкания. Пострадавших нет. Похожий случай произошел в с. Буньково Упоровского района. Также из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи хозяйственная постройка загорелась в п. Голышманово. Во всех случаях пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 21 апреля зафиксировали семь техногенных пожаров. Спасатели четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП и четыре раза оказали помощь населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.