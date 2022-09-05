Для родителей тюменских школьников работает горячая линия по вопросам питания

Комбинат школьного питания "Центральный" Комбинат школьного питания "Центральный"

Специалисты Роспотребнадзора расскажут родителям Тюменской области об основных принципах здорового питания, правилах составления меню, организации в школе питания ребенка, которому необходима особая диета. С 5 по 16 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах. Родители школьников смогут получить ответы на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей.

Задать вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг - с 9 до 18 часов; пятница - с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут. Кроме того, можно обратиться в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону: 8 (3452) 68-48-94. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг - с 8 до 17 часов; пятница = с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.