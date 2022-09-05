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Для родителей тюменских школьников работает горячая линия по вопросам питания

Общество, 12:26 05 сентября 2022

Комбинат школьного питания "Центральный"

Специалисты Роспотребнадзора расскажут родителям Тюменской области об основных принципах здорового питания, правилах составления меню, организации в школе питания ребенка, которому необходима особая диета. С 5 по 16 сентября в региональном управлении Роспотребнадзора будет работать горячая линия по вопросам организации питания в школах. Родители школьников смогут получить ответы на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, роли администрации образовательного учреждения в процессе организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей.

Задать вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг - с 9 до 18 часов; пятница - с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв - с 13 до 13 часов 45 минут. Кроме того, можно обратиться в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону: 8 (3452) 68-48-94. Часы работы горячей линии: понедельник - четверг - с 8 до 17 часов; пятница = с 8 до 14 часов 30 минут, перерыв - с 12 до 12 часов 30 минут.

Для жителей районов области работают горячие линии в территориальных отделах управления.

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# школьное питание

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