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Из-за массового ДТП под Тюменью в пробке стоит Червишевский тракт

Происшествия, 18:37 05 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Последствия массового ДТП ликвидируют оперативные службы на Червишевском тракте под Тюменью. Автоинспекторы регулируют движение вручную, пропуская легковой транспорт, следующий из областного центра, по обочине. Грузовики пока стоят, для них движение по обочине может быть небезопасно, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Hyundai Solaris, "Нива" и "Лада Гранта" столкнулись в районе поворота на медгород, в сторону выезда из Тюмени.

Предварительно, водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу через пластиковые ограждения, столкнулся с "Нивой", затем столкнулся с "Ладой". В аварии, предварительно, ранены два человека. Один из них, водитель "Нивы", заблокирован в искореженной машине, у него, возможно, тяжелые повреждения.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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