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В Аромашевском районе ввели в оборот 75 участков пашни за пять лет

Экономика, 10:01 11 сентября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

75 земельных участков оформлено в муниципальную собственность за последние пять лет. Общая площадь 45 тыс. 340 га. Об этом глава Аромашевского района Игорь Власов рассказал на совещании "Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения" губернатору Тюменской области Александру Моору.

"За пять лет в районе сформировано и зарегистрировано право муниципальной собственности на 178 земельных участков из невостребованных земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 15 тысяч 228 га. Всего по результатам аукционов заключено договоров аренды на 54 тысячи 245 га земель сельскохозяйственного назначения", - говорит Власов.

На 6 августа по Аромашевскому району объем пашни в обработке составляет 34 тыс. 338 га. Введено в оборот неиспользуемой земли 8 тыс. 496 га почти во всех сельских поселения района.

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# Аромашевский район , Земля

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