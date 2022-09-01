Реновация санатория "Радужный" в Тобольском районе завершится к 2027 году

телеграм-канал Леонида Митрюшкина телеграм-канал Леонида Митрюшкина

Капитальный ремонт санатория "Радужный" в Малозоркальцевском поселении Тобольского района начался. Реновация объекта завершится до 2027 года.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин встретился с инвестором Вячеславом Пуповым и узнал о перспективах здравницы, которая долгое время находилась в списке областного проекта "Объекты реновации".

"Генеральный директор компании Вячеслав Пупов уже приступил к капитальному ремонту санатория. Рассказал, что реновация оздоровительного комплекса будет идти до 2027 года в два этапа. Сначала откроют медицинский центр и два спальных корпуса, затем отремонтируют ещё два и построят дополнительный", - написал Леонид Митрюшкин в своем телеграм-канале.

В реновацию оздоровительного комплекса "Радужный", который находится в 30 км от Тобольска, инвестор вложит более 355 млн рублей.

В перспективе Вячеслав Пупов намерен обустроить термальную скважину и предлагать гостям различные оздоровительные программы. Особенностью санатория станет разгрузочно-диетическая терапия.

Глава Тобольского района уверен, что после открытия "Радужный" вновь станет популярным центром оздоровления. Природа здесь изумительной красоты - сосны, река, озеро с песчаным пляжем.