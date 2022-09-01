  • 10 сентября 202210.09.2022суббота
  • USD60,4696
    EUR60,8571
  • В Тюмени 12..14 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Реновация санатория "Радужный" в Тобольском районе завершится к 2027 году

Экономика, 09:02 10 сентября 2022

телеграм-канал Леонида Митрюшкина

Капитальный ремонт санатория "Радужный" в Малозоркальцевском поселении Тобольского района начался. Реновация объекта завершится до 2027 года.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин встретился с инвестором Вячеславом Пуповым и узнал о перспективах здравницы, которая долгое время находилась в списке областного проекта "Объекты реновации".

"Генеральный директор компании Вячеслав Пупов уже приступил к капитальному ремонту санатория. Рассказал, что реновация оздоровительного комплекса будет идти до 2027 года в два этапа. Сначала откроют медицинский центр и два спальных корпуса, затем отремонтируют ещё два и построят дополнительный", - написал Леонид Митрюшкин в своем телеграм-канале.

телеграм-канал Леонида Митрюшкина телеграм-канал Леонида Митрюшкина телеграм-канал Леонида Митрюшкина ﻿

В реновацию оздоровительного комплекса "Радужный", который находится в 30 км от Тобольска, инвестор вложит более 355 млн рублей.

В перспективе Вячеслав Пупов намерен обустроить термальную скважину и предлагать гостям различные оздоровительные программы. Особенностью санатория станет разгрузочно-диетическая терапия.

Глава Тобольского района уверен, что после открытия "Радужный" вновь станет популярным центром оздоровления. Природа здесь изумительной красоты - сосны, река, озеро с песчаным пляжем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Леонид Митрюшкин , реновация , санаторий , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 10.09.2022"Биржа контактов" пройдет в рамках выставки TNF EXPO
09:02 10.09.2022Реновация санатория "Радужный" в Тобольском районе завершится к 2027 году
17:17 09.09.2022У тюменцев появилась возможность получить кешбэк при покупке квартир в новостройках
17:06 09.09.2022Более 137,5 млн рублей направят на реставрацию настенной живописи церкви Спаса в Тюмени