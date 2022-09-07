Тюменская область и Дагестан развивают взаимный туризм

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дагестан наравне с Минеральными водами и Сочи вошел в число наиболее популярных регионов, которые посещают тюменские туристы. В свою очередь жители Дагестана с удовольствием посещают Тюменскую область.

Об этом в интервью "Тюменской линии" рассказал постоянный представитель Республики Дагестан в Тюменской области, член Общественной палаты Тюменской области, доктор технических наук, профессор Яраги Курбанов. Он отметил, что развитие взаимного туризма – это одно из ключевых направлений сотрудничества Дагестана и Тюменской области.

"Наши деловые гости и туристы, приезжая в тюменский регион, посещают горячие источники, они всем нравятся. Мы возим их на экскурсии в Абалак, показываем Тобольский кремль, историю зарождения православия в Западной Сибири, места, связанные с Григорием Распутиным и семьей императора Николая II. В свою очередь, тюменцы любят бывать в Дагестане, который стал одним из основных кластеров развития туризма в нашей стране. Это особенно актуально в связи с ограничением европейского туризма", - поделился Яраги Курбанов.

Он добавил, что в настоящее время в регионах России работают постоянные представительства Республики Дагестан. Только в трех регионах Западной Сибири, включая Тюменскую область, проживают более 200 тыс. выходцев из Дагестана. Кроме вновь прибывших это дети тех, кто 60-80-х годах приезжал возрождать и создавать западносибирскую нефтегазоносную провинцию. В связи с этим руководство Дагестана в начале 2000-х годов решило создать институт полпредов для координации деятельности и адаптации мигрантов на территории регионов России.

"Адаптация выходцев с территории Дагестана является одним из важных для нас вопросов. Ведь мы хоть и граждане одной великой страны России, но у каждого народа есть свои особенности, язык, религия. Поэтому адаптация, преодоление языкового барьера необходимы для устройства на работу, учебы в вузе. Важно это и для детей, которые будут учиться в школах", - подчеркнул Яраги Курбанов.

Он также добавил, что Дагестан и Тюменская область сотрудничают в экономическом, гуманитарном, культурном, научно-техническом направлениях.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин