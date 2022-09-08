Акция "Первая помощь: всегда и везде" пройдет на площади 400-летия Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Акция "Первая помощь: всегда и везде" состоится во Всемирный день первой помощи в Тюмени на площади 400-летия 10 сентября. Начало - в 16 часов, сообщает областной департамент здравоохранения.

Специалисты скорой помощи и Центра медицины катастроф Областной клинической больницы № 1 научат сердечно-легочной реанимации при остановке сердца. Медики Областной клинической больницы № 2 проведут мастер-класс по оказанию первой помощи при переломах и кровотечении. Также тюменцы смогут отработать на манекене прием Геймлиха и узнать другие способы извлечения инородного тела из дыхательных путей. Для юных участников подготовили мастер-класс от городской поликлиники № 5 по гигиене полости рта.

Пройдет обучение по скандинавской ходьбе, а специалисты лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" покажут приемы дыхательной гимнастики, в том числе помогающие восстановиться после коронавирусной инфекции.

Рядом с мастер-классами откроется диагностическая площадка. Каждый сможет пройти флюорографию, маммографию, УЗИ сосудов шеи, экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить давление и многое другое.

Кроме того, будет работать вакциномобиль, где, при отсутствии противопоказаний, можно одновременно привиться от гриппа и COVID-19. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.