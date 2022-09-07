  • 7 сентября 20227.09.2022среда
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фотогалерея: реконструкция первой пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени

Общество, 13:30 07 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция улицы Дзержинского продолжается в Тюмени. Она объединит четыре благоустроенных квартала, хранящих историю.

Подземные инженерные сети уже заменены, сейчас создается система внутренних прогулочных дорожек: укладывается тротуарная плитка. В 2023 году подрядные организации по программе субсидирования начнут капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, продолжат реставрацию 30 домов - объектов культурного наследия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах Telegram :"Тюменская линия", "Линия. Регион72", "Импортозамещение" и Вайбер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# улица Дзержинского , фотогалерея

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 07.09.2022В Тюменской области коронавирус выявили у 899 человек за сутки
15:13 07.09.2022При реорганизации двух поликлиник в Тюмени штат работников сохранят
14:49 07.09.2022Тюменская мастерица возродила технику украшения ткани кобовой набойкой
14:04 07.09.2022 "Алябьевскую музыкальную осень" в Тюмени откроет "Камерата Сибири"