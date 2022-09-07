Фотогалерея: реконструкция первой пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция улицы Дзержинского продолжается в Тюмени. Она объединит четыре благоустроенных квартала, хранящих историю.

Подземные инженерные сети уже заменены, сейчас создается система внутренних прогулочных дорожек: укладывается тротуарная плитка. В 2023 году подрядные организации по программе субсидирования начнут капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов, продолжат реставрацию 30 домов - объектов культурного наследия.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах Telegram :"Тюменская линия", "Линия. Регион72", "Импортозамещение" и Вайбер.