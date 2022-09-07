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Николай Брыкин поощрил активных школьников Тюменской области путешествием по России

Общество, 13:41 07 сентября 2022

Викуловская СОШ№1

Благодаря финансовой поддержке депутата Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Николая Брыкина и межрегионального общественного фонда поддержки ветеранов органов безопасности "Защита Отечества" этим летом появилась возможность организовать поездки групп ребят из Аромашевского, Ярковского и Упоровского районов.

Так, 27 ребят, занимающихся в военизированных классах "Ратибор-2" и Юнармия "Пламя" Викуловской школы №1, поощрили недельной поездкой в Санкт-Петербург.

Специально для викуловских школьников организовали культурно-просветительскую программу: посещение исторических достопримечательностей, мемориальных и знаковых для страны мест. Ребята увидели Петропавловскую крепость, военно-морской музей, для них провели автобусные экскурсии.

"Победители районных конкурсов "Класс года" могут бесплатно посетить любой российский город. Школьники могут выбрать Москву, Санкт-Петербург, Калининград или другой город. Ребята получают возможность изучить историю страны, достопримечательности не только по учебникам, а окунувшись в атмосферу. Родители не несут никаких расходов. Региональные власти, губернатор Тюменской области оказывают содействие в решении вопросов по сопровождению групп учеников, а я нахожу возможность для финансирования дороги, проживания, экскурсий. Главное, для меня - поощрить активных ребят, расширить их кругозор, подарить новые положительные эмоции", - уточнил Николай Брыкин.

В конкурсе "Класс года" победителями стал 91 школьник.

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# Николай Брыкин

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