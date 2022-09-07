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Проект по развитию инфраструктуры для электромобилей реализуют в Тюменской области

Экономика, 14:37 07 сентября 2022

vk.com/paorushydro | Фото: vk.com/paorushydro

Проект по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей обсудила делегация Тюменской области с компанией "РусГидро" на полях Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Крупнейший российский энергетический холдинг "РусГидро" реализует данный проект в Тюменской области при поддержке инвестиционного агентства. Сегодня сеть ЭЗС компании насчитывает 85 станций в 18 регионах России.

vk.com/paorushydro | Фото: vk.com/paorushydro

Представители регионального инвестиционного агентства 7 сентября провели переговоры с компанией "Новые технологии" по вопросу организации бизнес-миссии в Доброград для знакомства с городом и проектами компании "Askona Life Group", предпринимателями, находящимися в кооперационных цепочках.

Доброград Владимирской области – это город и одноименный градостроительный проект, создаваемый на частные инвестиции. Он включает в себя единую экосистему для ведения бизнеса. В его структуру входят ОЭЗ с особым режимом предпринимательской деятельности, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

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# инвестиционное агентство Тюменской области

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