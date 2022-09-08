За надругательство над девочкой пассажира поезда Сургут - Екатеринбург отправили в колонию на восемь лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь лет проведет в колонии строгого режима мужчина, признанный Тобольским районным судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие и суд установили, что осужденный совершил преступление ночью 27 декабря 2021 года в плацкартном вагоне поезда Сургут - Екатеринбург в момент следования состава вблизи станции Тобольск.

Для недопущения повторения подобных случаев руководству железнодорожной организации и в правоохранительные органы направлены представления.