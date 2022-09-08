В Тюменской области ожидаются заморозки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Резкое похолодание и заморозки ожидаются в некоторых районах юга Тюменской области с 9 по 13 сентября. Температура опустится до 0 - минус 5 градусов, сообщает Единый центр оперативного реагирования Тюмени со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В связи с заморозками повышается вероятность повреждения посевов и сельскохозяйственных культур в овощеводческих хозяйствах, на полях и частных подворьях, говорится в штормовом предупреждении.