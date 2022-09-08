Фотогалерея: в Тюмени открылась выставка художника Юрия Бычкова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка художника Юрия Бычкова "Птицы моего сознания" открылась в Тюмени 8 сентября.

Юрий Бычков представил 70 произведений оригинальной и печатной графики, созданных в период с 1992 по 2022 годы. На бумаге и холсте отражены философские размышления автора. Есть и работы, несущие метафорическое понимание событий, происходящих в современном мире.

Выставка будет работать в тюменском доме художников (ул. Холодильная, 124) до 16 октября включительно.