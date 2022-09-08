  • 8 сентября 20228.09.2022четверг
  • В Тюмени 8..10 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фотогалерея: в Тюмени открылась выставка художника Юрия Бычкова

Общество, 20:19 08 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка художника Юрия Бычкова "Птицы моего сознания" открылась в Тюмени 8 сентября.

Юрий Бычков представил 70 произведений оригинальной и печатной графики, созданных в период с 1992 по 2022 годы. На бумаге и холсте отражены философские размышления автора. Есть и работы, несущие метафорическое понимание событий, происходящих в современном мире.

Выставка будет работать в тюменском доме художников (ул. Холодильная, 124) до 16 октября включительно.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:19 08.09.2022Фотогалерея: в Тюмени открылась выставка художника Юрия Бычкова
19:09 08.09.2022Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона
18:54 08.09.2022Медаль в честь годовщины обороны Севастополя вручили ветерану из Тобольска
18:42 08.09.2022Дегустационные сеты из продуктов родного региона попробовали тюменцы на медиаобеде