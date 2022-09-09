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Робот рассказывает школьникам о правилах поведения на железной дороге в Тюмени

Общество, 15:25 09 сентября 2022

пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

На вокзале в Тюмени робот рассказывает школьникам о правилах поведения на железной дороге. Искусственный интеллект освоил около 50 вопросов, раскрывающих тему, и подсказывает ребятам правильные ответы.

Например, робот знает, какой сигнал дает машинист перед началом движения вперед или назад, и сколько времени требуется, чтобы поезд смог остановиться; может рассказать правила поведения в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Свердловская магистраль традиционно проводит профилактические мероприятия для школьников в начале учебного года. Для взаимодействия с подростковой аудиторией железнодорожники постоянно ищут и тестируют новые форматы: рассказывают о правилах безопасности в близких детям жанрах комиксов и видеороликов, задействуют интернет-площадки и социальные сети.

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