Робот рассказывает школьникам о правилах поведения на железной дороге в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

На вокзале в Тюмени робот рассказывает школьникам о правилах поведения на железной дороге. Искусственный интеллект освоил около 50 вопросов, раскрывающих тему, и подсказывает ребятам правильные ответы.

Например, робот знает, какой сигнал дает машинист перед началом движения вперед или назад, и сколько времени требуется, чтобы поезд смог остановиться; может рассказать правила поведения в зоне движения поездов, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Свердловская магистраль традиционно проводит профилактические мероприятия для школьников в начале учебного года. Для взаимодействия с подростковой аудиторией железнодорожники постоянно ищут и тестируют новые форматы: рассказывают о правилах безопасности в близких детям жанрах комиксов и видеороликов, задействуют интернет-площадки и социальные сети.