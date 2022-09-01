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119 аварий с участием детей произошло в Тюменской области с начала года

Общество, 20:32 11 сентября 2022

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

119 аварий с участием детей-пассажиров произошло в Тюменской области с начала 2022 г. Два ребенка погибли, 144 – ранены. Каждый 19-ый юный пассажир находился в автомобиле без удерживающего устройства, с нарушением правил дорожного движения, сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят инструктажи для родителей в детских поликлиниках, мастер-классы по выбору и установке детских автокресел в женских консультациях, торговых центрах. Необходимость в этом обоснована тем, что около семи тысяч водителей в этом году привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Большинство из них – родители юных пассажиров.

Также рейды проводятся у школ, детских садов и поликлиник. Главное, чтобы дети перевозились в безопасности.

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# автокресло , дети , перевозка

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