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Два пьяных водителя оказались в кювете в Тюменской области

Происшествия, 11:57 12 сентября 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два пьяных ДТП устроили нетрезвые водители в Тюменской области в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Юргинском районе утром 11 сентября в кювет опрокинулся Nissan. 55-летний водитель был пьян, он получил травму ключицы, у его 46-летней пассажирки травма грудины.

В Ишимском районе в кювет опрокинулась "Лада" под управлением 36-летнего пьяного водителя. Прав у селянина нет. Тяжелые травмы в этой аварии получила его 41-летняя пассажирка.

Всего 42 пьяных водителя задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области 10 и 11 сентября.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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