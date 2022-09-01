Два пьяных водителя оказались в кювете в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два пьяных ДТП устроили нетрезвые водители в Тюменской области в выходные дни, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Юргинском районе утром 11 сентября в кювет опрокинулся Nissan. 55-летний водитель был пьян, он получил травму ключицы, у его 46-летней пассажирки травма грудины.

В Ишимском районе в кювет опрокинулась "Лада" под управлением 36-летнего пьяного водителя. Прав у селянина нет. Тяжелые травмы в этой аварии получила его 41-летняя пассажирка.

Всего 42 пьяных водителя задержали сотрудники ГИБДД Тюменской области 10 и 11 сентября.