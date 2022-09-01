Участок улицы Орловской в Тюмени перекроют до 27 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение по ул. Орловской на участке от Камышинской до Каширской в Тюмени будет прекращено с 23 сентября, сообщает городская администрация.

Ограничение вводится в связи со строительством участка тепловой сети до 27 октября. Пути объезда: улицы Самарская и Каширская.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут поездок и соблюдать правила дорожного движения.