Участок улицы Орловской в Тюмени перекроют до 27 октября
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение по ул. Орловской на участке от Камышинской до Каширской в Тюмени будет прекращено с 23 сентября, сообщает городская администрация.
Ограничение вводится в связи со строительством участка тепловой сети до 27 октября. Пути объезда: улицы Самарская и Каширская.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут поездок и соблюдать правила дорожного движения.
| Фото: tyumen-city.ru