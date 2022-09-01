Более 700 кубометров мусора вывезли с улиц Тюмени за неделю

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

731 кубометр мусора вывезли с улиц Тюмени за неделю. Как сообщает городская администрация, в областном центре отремонтировали 49 дорожных знаков, установили и обновили 72 м ограждений, выполнили ямочный ремонт более 2 тыс. 500 кв. м дорожного полотна.

С началом листопада особое внимание уделяется ливневой канализации. Чтобы не допустить скопления воды на проезжей части и тротуарах, рабочие очищают решетки и лотки от листвы, веток и мусора.

Только за прошедшие сутки на тюменских дорогах работали 113 единиц спецтехники, дорожные объекты обслуживали порядка 110 рабочих.