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Ишимские энергетики получили паспорт готовности к зиме

Общество, 16:56 12 сентября 2022

СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

На 95% готовы к зиме теплосети и объекты теплоснабжения Ишима, сообщает пресс-служба АО СУЭНКО. Ишимский филиал компании получил паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2022–2023.

Одной из первых тепло дали в областнвю больницу №4. В связи с резким понижением температуры энергетики уже 6 сентября начали подачу теплоэнергии в систему отопления медучреждения.

Продолжается работа по технологическому присоединению к системе теплоснабжения новых объектов: подключены два многоквартирных жилых дома на улицах К. Маркса и Московская, здания гаража и магазина на ул. Республики.

В городе построено 333 м новых тепловых сетей, тепло в дома, гараж и магазин придет совсем скоро: сейчас ведется сдача исполнительно-технической документации по данным объектам.

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# Ишим , СУЭНКО , теплоснабжение

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