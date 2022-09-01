Фестиваль "Лечебная лошадка" для 60 детей из ЛНР провели тюменцы

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

Для 60 детей из республиканской организации инвалидов "Общество глухих" тюменская делегация провела фестиваль "Лечебная лошадка" в конном клубе "Декурион" в Краснодонском районе ЛНР. Гости также привезли ветпрепараты и снаряжение для животных, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единая Россия".

На базе клуба разводят лошадей, тренируют юных спортсменов, регулярно проводят соревнования, также проводят занятия по иппотерапии. Руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова привезла в "Декурион" игрушки и развивающие игры для юных гостей клуба, телевизор для детской комнаты отдыха.

"Реабилитация через общение с животными – очень эффективный метод. В Тюменской области я поддерживаю это направление, будем поддерживать и "Декурион", чтобы он мог помогать деткам и взрослым в ЛНР, которым это необходимо", - рассказала депутат.

Методисты со специальным образованием помогают социализировать особенных детей. Ребят с диагнозом ДЦП лечат гимнастикой во время верховой езды – неспешные движения животного помогают ребенку расслабить одни группы мышц, приводя в тонус и укрепляя другие.