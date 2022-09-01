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Тюменцам расскажут историю военных лет завода АТЭ в библиотеке им. Текутьева

Общество, 09:30 14 сентября 2022

пресс-служба библиотеки им. Текутьева | Фото: пресс-служба библиотеки им. Текутьева

Тюменцев приглашают на встречу "Завод АТЭ. История, которую не забыть" с председателем совета ветеранов тюменского завода АТЭ Татьяной Лобановой в библиотеку им. Текутьева 16 сентября. Встреча пройдет в рамках проекта "Труженики тыла", сообщает пресс-служба библиотеки.

Татьяна Лобанова расскажет об основных этапах работы завода автотракторного электрооборудования, об эвакуации в Тюмень московского завода АТЭ-2 в Тюмень, выпуск в 1942-1945 годах военного оборудования для нужд фронта. Отдельное внимание уделят трудовому подвигу заводчан, которые обеспечивали надёжный тыл для бойцов Красной Армии.

Для гостей встречи прочитают воспоминания тружеников тыла, написанные ими лично, покажут видеоролик о жизни тыловиков, обнародуют списки рабочих и служащих тюменского завода АТЭ в военные годы, которые удалось найти в фондах Государственного архива Тюменской области.

пресс-служба библиотеки им. Текутьева | Фото: пресс-служба библиотеки им. Текутьева

Записаться на встречу можно по телефону 22-52-37.

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# Андрей Текутьев , библиотека , труженики тыла

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