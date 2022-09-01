Казахские тюрбаны и курпешки делает тюменская мастерица

| Фото: Айгуль Байжановой | Фото: Айгуль Байжановой

Национальные казахские тюрбаны и курпешки (тонкие матрасики) делает тюменская мастерица. Ее продукцию можно приобрести на ярмарках и фестивалях либо на странице в Вконтакте.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала Айгуль Байжанова.

"Творчеством занимаюсь всего полтора года. Сначала делала только тюрбаны, когда появилась швейная машинка добавила еще лоскутное шитье: подушки, прихватки, салфетки и другое", - добавила она.

Часть ткани мастерица покупает в тюменских магазинах, часть ей привозят с Казахстана.

"Лоскутные курпешки шьют из разных геометрических лоскутов, создавая разнообразные узоры, поэтому ткань нужна разная. В качестве наполнителя я использую вату или синтепон", - пояснила мастерица.

Клиенты у Айгуль в основном родственники и друзья. Но есть покупатели из Тюмени и Кургана.

"Если еду к кому-то в гости, обязательно беру с собой свои изделия в подарок. Кто-то в гости приходит, видит и просит, чтобы я продала. Я любитель, продавать пока не умею, больше дарю", - отметила она.

На изготовление тюрбана у Айгуль уходит один день, а для создания курпешки несколько дней.

"Курпешки бывают разных форм и размеров: толстые, тонкие, большие, маленькие. Много времени и сил уходит на создание орнамента, ведь в нем таятся древние смыслы и знаки. В старину верили, что с их помощью владелец может притянуть удачу, счастье, богатство, крепкую семью. Иногда могу изделие несколько раз распустить, если не нравится узор", - поделилась она.

По словам Айгуль, творчество ей помогает отвлекаться от плохих мыслей и успокаивает.

"По состоянию здоровья не могу работать, а вот что-то творить своими руками пока получается. Очень нравится заниматься своим любимым делом и семья меня в этом тоже поддерживает", - подытожила она.

Ирина Шемякина